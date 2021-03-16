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Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:57 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:36

Prof. Dr. koronavirüse yenildi! 'Lütfen maske takalım' demişti

DHA
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenildi! 'Lütfen maske takalım' demişti

bilgisine göre Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. (54) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

Son dakika haberi... Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüse yakalanmıştı. 3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 54 yaşındaki Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti.


2 çocuk babası Ergenoğlu alanında başarılı çalışmalarla tanınıyordu. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana'da defnedileceği öğrenildi.

"ACIMIZ BÜYÜK"
Prof. Dr. Ergenoğlu'nun vefat haberini İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesapları üzerinden verdi. İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

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Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenildi! 'Lütfen maske takalım' demişti
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