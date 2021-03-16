Başkan Akay'ın eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay 92 önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Akay, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nesrin Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber sonrası siyasiler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.

Akay'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.