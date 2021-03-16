Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...

İNCE'NİN EKİBİNDEKİ İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in partisi CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne ya da kuracağı partisine katılması durumunda İnce'nin ekibine katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olacak. İnce'nin hareketine daha önce de yine Antalya'dan bir belediye başkanı katılmıştı. Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunup istifa ettiğini duyurmuştu.