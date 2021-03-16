Son dakika: Samsun'da eski eşi tarafından öldüresiye dövülen Emriye, o anları anlattı

Son dakika haberleri: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından öldüresiye dövülen Emriye Metegül, o anları anlattı. "Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor." diyen Metegül, eski eşi İbrahim Zarap'ın en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

TEKME-TOKAT SALDIRDI

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.