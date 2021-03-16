SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem! Tarih verildi: Kimlik kartıyla gidilebilecek

Son dakika haberleri...Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.
Vatandaşlarımızın dikkatine‼️ pic.twitter.com/oVj8knf703— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 16, 2021
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.