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: ile arasında yeni dönem! Tarih verildi: Kimlik kartıyla gidilebilecek

haberi... ile arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından duyuruldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:26 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem! Tarih verildi: Kimlik kartıyla gidilebilecek

Son dakika haberleri...Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem! Tarih verildi: Kimlik kartıyla gidilebilecek
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