CHP ortağına sahip çıktı! TBMM'yi hedef aldı...

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM'de okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği yargı kararının okunmasıyla resmen düşmüş oldu. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ceza alması nedeniyle vekillik görevini kaybeden Gergerlioğlu'na CHP sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kararın hukuksuz olduğunu öne sürdü, TBMM'yi 'kasten yanlışa düşmek' ile itham etti.
GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
Gergerlioğlu'nın vekilliği kararın TBMM'de okunması ile resmen düştü. HDP'nin sandalye sayısı 55'e gerilemiş oldu.
CHP ORTAĞINA SAHİP ÇIKTI
Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ile CHP arasındaki ittifakın giderek sıkılaşması sonrası Gergerlioğlu'na ilk destek beklendiği üzere CHP'den geldi.
CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından tepki çeken ifadeler kullandı. Özel, kararı hukuksuz olarak nitelendirdi, TBMM'yi 'kasıtlı yanlış yapmak' ile suçladı.
"KARAR HUKUKSUZDUR"
Özel'in tepki çeken paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur.
Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır.
#GergerlioğluYalnızDeğildir