CHP ortağına sahip çıktı! TBMM'yi hedef aldı...

CHP ORTAĞINA SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ile CHP arasındaki ittifakın giderek sıkılaşması sonrası Gergerlioğlu'na ilk destek beklendiği üzere CHP'den geldi.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından tepki çeken ifadeler kullandı. Özel, kararı hukuksuz olarak nitelendirdi, TBMM'yi 'kasıtlı yanlış yapmak' ile suçladı.