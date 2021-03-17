Destansı direniş film oluyor

Evlatlarıterör örgütüPKK tarafındankaçırılan annelerindirenişöyküsü beyazperdeyeaktarılıyor.Annelerindirenişi yabancı oyuncuların da bulunduğugüçlü bir kadroyla sinema filmi olacak.Yönetmenliğini; Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Gladyo ve Kurtlar Vadisi Terör gibi sinema filmlerini ve son olarak Âkif adlı filmi çeken Sadullah Şentürk'ün üstleneceği filmin yapımcıları Gürsel Eker ve Yaşar Tanrıverdi.Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği film için Sadullah Şentürk'le sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı.