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Giriş Tarihi: 17.3.2021

Destansı direniş film oluyor

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Destansı direniş film oluyor
Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin direniş öyküsü beyazperdeye aktarılıyor. Annelerin direnişi yabancı oyuncuların da bulunduğu güçlü bir kadroyla sinema filmi olacak.
Yönetmenliğini; Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Gladyo ve Kurtlar Vadisi Terör gibi sinema filmlerini ve son olarak Âkif adlı filmi çeken Sadullah Şentürk'ün üstleneceği filmin yapımcıları Gürsel Eker ve Yaşar Tanrıverdi.
Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği film için Sadullah Şentürk'le sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı.
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Destansı direniş film oluyor
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