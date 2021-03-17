Doğu Akdeniz’de taviz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Külliye'deki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanmasından sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:İkili ticaret hacmimiz, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini hep birlikte atmıştık.TürkAkım noktasında da bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Rusya'yla da mutabık kalmak suretiyle, yapılacak otoyolun kenarından süratle TürkAkım geçer ve kendilerine bu doğalgazı ulaştırırız. Bizim açımızdan sorun yok.(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığı'mız yaptı. Savunma Bakanlığı'mızın yaptığı açıklamalar da var.(Mısır ile görüşmeler) Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.Yeni bir gelişme, Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde, belli değil.Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, "Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'e aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider" dedi. Saraybosna- Belgrad Otoyolu'na ilişkin soru üzerine, proje için Erdoğan'ın kendilerine destek verdiğini belirten Dodik, "İnsanlar sık sık bana 'Erdoğan'ın yolu ne zaman yapılacak?' diye soruyor. İnsanların bu yolu ne şekilde algıladığını görüyorsunuz" diye konuştu.Dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk, inşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu seyahatin ardından, 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Koronavirüs şartlarına rağmen 15 Kasım 2020 tarihinde yerel seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olması takdire şayandır.Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Dodik'in makam aracını Külliye'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Dodik'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Dodik, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Erdoğan ve Dodik, beraberindeki diğer konsey üyeleri Komsic ve Caferoviç'le gazetecilere poz verdi. Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından da Dodik ve Konsey üyeleri onuruna yemek verdi. ANKARA