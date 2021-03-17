HDP'ye kapatma davası! Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den CHP, İYİ Parti ve diğer partilere çağrı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

KAPATMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?



HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç hakkında detayları paylaşan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı açtı ve AYM'ye dosyayı gönderdi. AYM'de röportör dosyanın tam olup olmadığına bakacak. Ardından da dosya Genel Kurul röportörüne gidecek ve burada kontrol edilecek. Ardından dava ya kabul edilecek ya da kabul edilmeyecek. Bu konuda bir süreç sınırı bulunmuyor." dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! | Video

"ŞİDDETLE SİYASET ARASINA MESAFE KOYAMAYANLAR..."



Uzun süredir bir kamuoyu oluştuğunu belirten Övür, "Dünyanın hiçbir yerinde şiddetle siyaset arasına mesafe koymayan partilerin eninde sonunda varacağı yer burasıdır. Türkiye bu konuda çok hassas davrandı. Partileri kapatmamak için yasa çıkardı, yasayı değiştirdi ama buna rağmen HDP ve o sosyolojiye uyumlu siyaset yapanlar bu mesafeyi koymakta özen göstermediler" dedi.

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! İddianame AYM'ye gönderildi | Video

CHP, İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI



Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü;



"Böyle bir davanın açılmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Hakikaten HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda HDP'nin pervasızlığı inanılmaz bir noktaya gelmişti. İspanya örneği ortada duruyor. Yani dünya artık şiddetle siyaset arasındaki ilişkiye göz yummuyor. Türkiye'nin de buna göz yummaması gerekiyor. Bütün siyasi partilerinde bu konuda hassas olması lazım. Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor."