Kocaeli’nde 260 bin kişi aşılandı

Kocaeli'nde Covid -19 vaka sayıları ve vakaların azaltılması için alınacak tedbirler ile aşılama faaliyetlerinin görüşüldüğü İl Pandemi Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ümit İlbayı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Hastane Başhekimleri ve sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı.



İŞİ SIKI TUTACAĞIZ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ın yaptığı sunum ile başlayan toplantıda Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini, aşılama faaliyetlerine hassasiyetle devam edileceğini belirterek yaptığı konuşmalarında; " Denetimlerimizi programlı bir şekilde planlamalı ve aynı saatlerde, aynı yerlerde bulunmamalıyız. Oluşturulan denetim ekipleri günün belirli saatlerinde 08:00 ile 21:00 arası denetimleri sürekli yapmalı. Şehrin yoğun olan ve hayatın bütün alanlarında denetimlere Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, il ilçe müdür ve yardımcıları, belediye başkan ve yardımcıları, odalarımızın başkanları, emniyet ve jandarma personelleriyle, kamu görevlileriyle birlikte denetimlere devam edecek ve işi sıkı tutacağız."



260 BİN AŞI YAPTIK

Denetim işini sadece güvenlik birimlerinin üzerine bırakılmayacağının altını çizen Yavuz," bu şehirde 65 bin memur var. Bunun koordinasyonunu bizler yapacağız ve kontrollerimizi sürekli yapacağız. Bu güne kadar yapılan çalışmaları da görmezden gelemeyiz, pandemi başlangıcından buyana 1 milyon 100 bin denetim yaptık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde 260 bin aşı yapmışız. Aşı konusunda sırası gelen ve bir şekilde aşısını yaptıramayan her kim varsa tespit edeceğiz, gerekirse kapı kapı gezeceğiz aşıların yapılmasını sağlayacağız. Kocaeli üretimi azaltamaz. Bu şehirde her gün 670 bin kişi işe gidiyor. Sadece bunun 130 bini OSB'lerde çalışmak zorunda. Gebze OSB'deki çalışanların %80'i İstanbul'dan geliyor. Alınan tedbirler vasıtasıyla ihracatımız devam etti, %2'ye yakın bir büyüme sağladık. Kocaeli'de sanayi kuruluşları aktif üretime devam etti ve halen devam ediyor, istihdam ve elektrik tüketimi artışları da bunun en somut göstergesidir. Bu olumlu bir gelişmedir. Diğer taraftan bizim yapmamız gereken şey, biraz daha hassasiyetimizi ve dikkatimizi artırmamızdır. Sağlık sistemini ayakta tutarak aşılama çalışmalarına hız verip, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edersek bu işin üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Denetimler esnasında müdahalelerimizi daha insani aynı zamanda daha yoğun yapmalıyız. Çünkü insanlar güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalmaktan hoşnut değil. Siz inanırsanız ikna edersiniz. İletişim kanallarını etkili kullanarak geçmişte vaka sayılarını yatay seviyede götürdük. Bunu gene başarabiliriz. Lütfen önümüzdeki 15 gün denetimlere ağırlık verelim ve daha dikkatli olalım." Dedi.