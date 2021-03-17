Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı en son 10 Mart tarihinde yapılmıştı. Kritik toplantıda salgınla mücadelede yeni tedbirlere yönelik konuların istişare edilmesi beklenirken Bakan Fahrettin Koca; "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadesini kullanmıştı. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün var mı? İşte son gelişmeler…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı en son 10 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.