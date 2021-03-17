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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:56

“Mavi Bayrak” baskınında 200’e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Mavi Bayrak” baskınında 200’e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Antalya Emniyeti Narkotik Masası Polisleri; “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına iki bin 500 polisle operasyon düzenledi. “Mavi Bayrak” adı verilen operasyonda 200’e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Narkotik Masası Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına iki bin 500 polisle operasyon düzenledi. "Mavi Bayrak" adı verilen operasyonda 200'e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona "Mavi Bayrak" adı verildi. 318 ekip ve iki bin 500 polisle düzenlenen operasyonda 200'e yakın uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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“Mavi Bayrak” baskınında 200’e yakın uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
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