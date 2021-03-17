Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum
Giriş Tarihi: 17.3.2021 21:19 Son Güncelleme: 17.3.2021 21:23

SON DAKİKA HABERİ: 'nin koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 'de de etkisini sürdürüyor. Pandemiye ilişkin koronavirüs vaka ve vefat sayıları ise Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla Türk halkıyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 17 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

17 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA