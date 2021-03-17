Turkuvaz Medya'ya iki ödül birden! Sabah ve A Para'ya "Tüketici Ödülü"

Turkuvaz Medya, Ticaret Bakanlığı'nca Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında düzenlenen 23 ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü.

Tüketicinin korunması, bilinçlendirilmesi, yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan çalışmaların teşviki için Bakanlık tarafından düzenlenen "Tüketici Ödülleri" kapsamında Sabah Gazetesinden Hazal Ateş 2020 yılı "Yazılı Basın Tüketici Ödülü"nü aldı.

Hazal Ateş, 2020 yılında Sabah Gazetesi Ekonomi sayfalarında yaptığı "Vatandaşları kandırana katmerli ceza", "Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak", "Vatandaşı aldatana darbe" ve Arızalı ürün satan masrafı öder" başlıklı tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici haber ve yazıları ile ödül kazandı. Ateş, ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar ve Pekcan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın elinden aldı.

A PARA'YA YARARLI İÇERİK ÖDÜLÜ

Ekonomi kanalı olarak yapan A Para TV kanalında vatandaşları uyarıcı ve bilgilendirici haberlerinin yanı sıra gerçekleştirdikleri haber programında ekonomide tüketicilere de yararlı içerikleri kullanmaları sebebiyle A Para TV Haber Müdürü Murat Ovucu'ya verildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, törende bilinçli tüketici, yazılı basın, radyo televizyon programı, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ve bilimsel çalışma olmak üzere 5 dalda ödüllerin takdim edileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalar ile aldıkları hizmet veya ürün nedeniyle mağdur olan ancak sonrasında hukuk yoluyla haklarını geri alarak tüketicilere örnek olan bilinçli tüketicilere ödüllerini verdi. Törende, ayrıca, 2020 yılı Basın ödülleri ile Tüketici Hakları Konulu Resim ve Karikatür Yarışması'nda derece elde eden öğrenciler de ödüllerine kavuştu.

Bakan Pekcan, tüketicileri mağdur eden tüm olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin süreceğini belirterek, bu konuda destek veren yazılı ve görsel medyaya da teşekkür etti.