İBB’de kadına yönelik mobbing devam ediyor! 2’nci kez işinden edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Mart ayı 3'üncü oturumunda Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın 'İBB'de özellikle kadın personele mobbing uygulanıyor' açıklamasının ardından SABAH Gazetesi'ne konuşan Nurdan Melayim, İBB'de yaşadığı sıkıntıları anlattı.



28 Ağustos 2019'da İBB yönetimi tarafından gönderilen sms ile işten çıkartılan Nurdan Melayim, mağdur olan diğer 208 arkadaşı ile birlikte Sarçahane'de İBB Ana Hizmet Binası önünde 6 ay gece gündüz demeden bekledi. 20 Mart 2020'de imzalanan sözleşme ile işe iadesi yapılanlar arasında yer aldı. Ancak Melayim için zorlu süreç bitmek bilmedi. Metro A.Ş Esenler Genel Müdürlüğü'ndeki işinden çıkartıldıktan sonra imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Alibeyköy'deki Ağaç A.Ş'de işe başlatıldı. Satın Alma Müdürlüğü'nde görev yaparken bölümde istenmeyen kişi ilan edildi. Servis hizmetinden faydalandırılmadı. 1 saat boyunca şantiyelerin bulunduğu Baraj Yolu'ndan yürüyerek Alibeyköy merkeze gitti. Tenha yollarda gidiş gelişlerinde 3 kere tacize uğradı. Yaşadığı durumu şeflerine bildirerek, İşinden memnun olduğunu ancak diğer çalışma arkadaşları gibi servisten faydalanmak istediğini belirtti. Ancak bu talebi İdari İşler Şefi Erhan Çevik ve Boğaziçi A.Ş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Melayim'e ise istifa etmesi takdirde Saraçhane'de işe başlatılacağı söylendi.





ERKEKLERDEN İZİN ALIYORUM



Ağaç A.Ş.'deki İnsan Kaynakları şefi Nadir Kürkçü tarafında telefonla aranan Melayim'e hemen istifa vermesini ardından Sarçhane'deki İnsan Kaynakları'nda görevli Şentürk Binnetoğlu tarafından Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda işe başlatılacağı belirtildi. Hazırlanan istifa dilekçesini imzalayan Nurdan Melayim, Saraçhane'de Binnetoğlu'yla görüştü. İşe girişine ilişkin onay gelmediği belirtilen Melayim, 5 saat Saraçhane'de bekletildikten sonra evine gönderildi. İstifa ettirildiği için ortada kalan talihsiz kadın mücadele etmekten vazgeçmedi. 4 günün sonun Boğaziçi A.Ş. İnsan Kaynakları Şefi Aytaç İnan tarafından aranarak Kültür Varlıkları Camii projesinde işe başlatılacağı söylendi. Haberi sevinçle karşılayan Melayim, Laleli Camii'nde göreve gitti. Ancak iddiaya göre camiye gitmeden önce görevli diğer personellern şefler tarafından aranarak 'Size Nurdan adında bir kadın gönderiyoruz. Ona elinizden geleni ardınıza koymayın bezdirip istifa ettirin' denildi. Melayim daha ilk gününde kıyafet değişim için erkeklerin kabinine yönlendirildi. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, "Meğer bu Laleli Camii'nde kadınlar için giyinme kabini yokmuş. Erkeklerden izin alarak üstümü değiştiriyordum. Bu durumdan bir kadın olarak rahatsız olup şikayetçi olduğum için ben kötü insan oldum. Ancak sonuçta ben korkuyorum kamera var mı yok mu bilmiyorum ki evli bir kadınım ve erkeklerin de bulunduğu ortak alanda soyunuyorum" diye konuştu.





'CAMİDE İÇKİ İÇİLMESİNE BİR ŞEY DENMİYOR'



Daha sonra sürekli olarak yerinin değiştirildiğini belirten Melayim, "İlk önce Nuri Osmaniye Camii'ne 2 ay orada durduktan sonra Sultahmet Camii verildi daha gitmeden Beyazıt Camii'ne görevlendirildim. 16 gün orada çalışabildim. Bu süreç içinde benim hakkımda söylemediğim sözleri ben söylemişim gibi yaydılar. Kadri Cihan Demir adındaki proje şefi, Şüfeyla şefimiz ve Harun Usta şefimiz ve Müdür Barış Bey geldiler, 'Sen bizim adamlarımız hakkında söylentiler yayıyormuşsunuz' diyerek beni suçladılar. Ben de duyduklarım karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Murat Önem adındaki temizlik işçisi tarafından 2 kere farklı tarihlerde fiziksel saldırıya uğradım. Daha sonra Veli Taşdemir adındaki şef alkollü olarak camiye geliyordu ve ben bundan rahatsız olduğumu dile getirdim. Bana 'Eğer camide alkol içiliyor olayı duyulursa seni işinden etmekle yetinmeyiz' diye tehdit edildim. 'Seni yıldırmak için her şeyi yaptık ama bir türlü istifa etmiyorsun artık engelli kişilerin yanına vereceğiz bu ceza ile sen yaşa' dediler. Ben de onlar da Allah'ın yarattığı benim için ceza değil ödül sayarım deyince iyice sinirlendiler. Ve bir tutanakla kendi içlerinde imzalar atılarak işimden edildim. Ancak bana zorla imza attırılmak istenen istifa dilekçesine imza atmadım" şeklinde konuştu.