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Giriş Tarihi: 19.3.2021 08:45

'den Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'ne 2'nci girişim!

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB'den Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'ne 2'nci girişim!

Belediyesi Başkanı , Meclisi tarafından 10 yıllığına 'ne tahsis ettiği Bilgi Evine, İBB yönetiminin baskısının bitmediğini açıkladı.

Başakşehir'de birçok projeyi yarım bırakan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gözünü Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ne dikti.

İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, adeta baskın düzenledikleri merkeze kapı kilidini kırarak girdi. İBB ekiplerinin, ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen, Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı akıl almaz uygulama büyük tepki gördü. 20 Aralık 2020'de yapılan baskında kamuoyundan yükselen tepki sonrası İBB yönetimi geri adım attı.

Ancak Bilgi Evine yönelik baskısı bitmedi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Binlerce Başakşehirlinin istifade ettiği Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evimizin ruhsatını İBB yönetimi iptal etti. Elektrik ve doğalgazı kesilmeye çalışıldı. Hatta yıkım talimatı verildi. Burası bir kamu alanı! Başakşehirlinin hakkını kimse gaspedemez!" ifadelerini kullandı.

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İBB'den Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi'ne 2'nci girişim!
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