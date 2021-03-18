İngilizce öğretmenini İBB İtfaiye Daire Başkanı yaptılar

Her platformda ehliyet ve liyakat vurgusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra TSK'da İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak'ı İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı olarak atadı. İtfaiyecilik hakkında hiç bir bilgi ve birikime sahip olmadığı, İstanbul için hayati bir öneme sahip İtfaiye kurumunun başına getirmesi çok tartışıldı. Albayrak göreve geldikten sonra itfaiyede uzun yıllar çalışmış, kıdemli ve tecrübeli birçok personelin işine son verdi.

Yerlerine ise kendisini belediye başkan adayı yapan yine itfaiye konusunda hiç bir deneyime sahip olmayan 63 yaşındaki CHP eski ilçe başkanı İbrahim Kahraman'ı müdür yardımcısı olarak işe aldı. Albayrak bununla da yetinmeyip sağlık konusunda hiç bir birikime sahip olmayan hemşehrisi olan Nuray Sancaklı'yı Kartal Belediyesi'nden getirerek İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hızır Acil Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atadı. Komşu Selçuk Esen'i ise yine Hızır Acil müdürlüğüne başşoför yardımcısı olarak atadı. Esen'in ise sağlıkçı olmamasına rağmen sağlık personelin nöbet listesi hazırladığı belirtildi. Hızır Acil kadrosundan ile alınan büro personeli olan komşusunun kızı Türkan Bilim İsayev'i ise özel sekreteri olarak görevlendirdiği söylendi.



Remzi Albayrak edinilen bilgilere göre, göreve geldikten sonra İtfaiyede 300 kıdemli personelin görevini ve görev yerini değiştirdi. 200 kişilik bir görevden alma listesini yayımlanmak üzere imzaya gönderdiği iddia edildi. İtfaiye de yaşanılan sürece CHP'li olduğu bilinen personellerin dahi isyan ettiği ve bu isyanlarını her platformda dile getirdikleri bilgisi üzerine kendilerine ulaştığımız CHP'ye oy veren İtfaiye çalışanları da bilgileri teyit etti. Ancak görüşme talebimize olumsuz yanıt verdi. CHP'li personel görevden almaları siyasi olarak gördüklerini işlerinden edilen mesai arkadaşlarının AK Partili olduğu gerekçesiyle çıkışlarının verildiğini ifade etti.





Remzi Albayrak'ın ise yaptığı kıyımın nedeni olarak bir sonraki seçimlerde tekrar Bayrampaşa'dan Belediye Başkan adayı olmak istediği ve 31 Mart seçimlerinde kendisini belediye başkan adayı olarak gösteren ekibe İBB'de yer açarak bir sonraki seçimde de adaylığını kesinleştirmek istediği öne sürüldü.



Hızır Acil'de ise hemşehrisi Nuray Sancaklı'nın fişleme yaptığı, personele mobbingte sınırları zorladığı iddia edildi. Sancaklı'nın ise lise mezunu olduktan sonra açıktan 2 yıllık üniversite okuduğu, herhangi bir sağlık mesleğine mensup olmadığı ve hiç bir sağlık birikimi olmadığı halde Acil Sağlık Hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Hızır Acil'de 300 personelden sorumlu olan Sancaklı'nın Kartal Belediyesi'nde de Destek Hizmetler'de görevli olduğu ve kadrosunun da teknisyen olarak işlendiği görüldü.

Nuray Sancaklı'nın da sağlık diploması olmaması nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri hakkında yayımlanan kararnameye aykırı olarak atandığı ve şu anki görevinin suç teşkil edildiği bilgisine ulaşıldı. Personeline karşın senelik izinleri iptal ettiği, izinde olanları herhangi bir olağanüstü durum ve ihtiyaç olmamasına rağmen göreve çağırttığı ve gelmedikleri takdirde ücretlerinin kesileceği tehditleri savurduğu iddia edildi. Onaylanan izinlere ise izin başlangıcında ret kararı vererek personeli mağdur ettiği ve AK Partili olduğu gerekçesiyle personelin sürekli yerini değiştirdiği ayrıca Hızır Acil'deki personelin baskı altında olduğu ve huzursuz olduğu öne sürüldü. Hızır Acil'deki ambulansları ise şahsi işleri için kullandırdığı, eşyalarını ambulansla taşıttığı, trafikte ise sirenli şekilde trafiğe takılmadan evine gittiği iddia edildi. Ayrıca kızını da sınava ambulansla yetiştirttiği söylendi. Bu durumdan dolayı da savunması alındığı ancak herhangi bir sonuç çıkmadığı için kamu hizmetinde olması gereken işleri kendi şahsi işleri için kullanmaya devam ettiği belirtildi. Maaşını devletin ödediği, bölüme şoför olarak alınan kişiyi makam şoförü olarak kullandırttığı, Fatih'teki lojmanda daire tahsis edilmiş olmasına rağmen Anadolu yakasındaki evinde ikamet etmeye devam ettiği öne sürüldü.



Sancaklı'nın uyguladığı mobbing nedeniyle artan şikayetlere soruşturma başlatan Hızır Acil Şube Müdürü Aşkın Koç ise Remzi Albayrak tarafından görevinden alındığı öğrenildi.