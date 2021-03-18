Şehitlerin son mektupları

Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel "Bir Kahramanlık Öyküsü Çanakkale" isimli bir sergi düzenledi. Belediye Başkanlık Binası Fuayene Alanı'nda "İstiklalden İstikbale Çanakkale" sloganıyla düzenlenen sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da katıldı.

FOTOĞRAFLAR, YAZIŞMALAR, BELGELER…



Sergide, Çanakkale Savaşı döneminden kalma hem Türk hem de Anzak askerlerine ait birçok fotoğraf, yazışma, belge ve silahın yer aldı. Serginin ziyaretçileri en çok duygulandıran parçaları ise şehitlerin ailelerine yazdıkları mektuplar oldu.

"KENDİ ELİMLE GÖMDÜM KARDEŞİMİ"



Çanakkale Savaşı'nda kardeşiyle beraber şehit olan Onbaşı Hüseyin'in babasına yazdığı son mektubu, sergideki ziyaretçileri yasa boğdu. İşte Şehit Onbaşı Hüseyin'in son mektubu: Baba, Hasan şehit oldu. Üç gün önceki muharebede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanında idim. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, iki kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu, senin hediyen olan yatağanla beraber defnettim. Kınını da taş yerine başucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık bir görseydin. Düşman karabulut gibi geliyordu. Biz iki bölükten ibarettik. Yıldırım gibi bir hücum gösterdik. En önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, baş açık ve yalınayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Ellerinizden öperim, duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum.

ÇANAKKALE'DEN AKDENİZE



Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Çanakkale Zaferi tarihsel süreçte sadece 18 Mart sabahı çelenklerin konularak kutlanılacak sonra 1 sene daha beklenilecek bir zafer değil. 106 yıl sonra bugün Akdeniz'de olanları düşünürsek Çanakkale Zaferi'nin ne kadar önemli bir zafer olduğunu, yokluğa rağmen çok büyük bir iş yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. İstanbul'un fethi ile Anadolu'daki yerleşimimizin mührü vurulmuştur, Çanakkale ile beraber bu bayrak dikilmiştir. Bu kavramlar Anadolu'nun bizim yurdumuz olduğunun tescilidir. Çanakkale'nin hala onlar için yara olduğu bugün Akdeniz'de olanlardan belli oluyor. Süreç Çanakkale'de başlıyor. Çanakkale'de kuyruk acısı olanlar bugün Akdeniz'de bizim karşımızda bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Yeni nesile bunu doğru anlatmak gerekiyor. Çanakkale yokluktan varlığa bir dirilişin sembolüdür" ifadelerini kullandı. Köken, açılış konuşmasının ardından ziyaretçilerle beraber sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Yolcular gözyaşlarına hâkim olamadı