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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:58 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:13

haberi: Başkan Erdoğan'dan mesajı

AA
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

haberi: Başkan , ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj paylaştı.. Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." dedi.

ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANMAK İSTENEN OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır." sözlerini kullandı.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
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