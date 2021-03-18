SON DAKİKA: Koronavirüs Avcısı! Türkiye'de üretildi... Riski en aza indiren sterilizasyon robotu

'DEZENFEKTASYON BİR GEREKLİLİK HALİNE GELDİ'

İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Bekir Bostancı da "Projeye başladığımızda TÜBİTAK'ın 1512 projesine başvurduk. Projemiz kabul edilince de şirketleşme aşamasına geldik. Şirket olarak, iç alanlar için insanları algılayabilen otonom robotlar geliştiriyoruz. Koronavirüsle gelen bu sürecin devam etmesini bekliyoruz. Dezenfektasyon işlemi artık bir gereklilik haline geldi. İnsanlar bundan sonraki hayatlarında her zaman sterilizasyonla beraber yaşayacaklar. Her gün personellerin ellerinde aletlerle belli alanları devamlı dezenfekte etmelerinin büyük bir zaman kaybı olduğunu biliyoruz. Hem işverenler hem de çalışanlar için hoş olmayan bir durum. Bu nedenle bu robot sayesinde, aynı rotaları düzenli bir şekilde insan sağlığını etkilemeden, sterilize etmiş oluyoruz" dedi.