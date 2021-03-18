Son dakika: Tatlıses'e saldırı davasında önemli gelişme! Asistanı ve şoförü için 30’ar yıl hapis cezası verildi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanıklardan Abdullah Uçmak cezaevinden getirilirken, Ersin Altun tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı.



Cumhuriyet savcısı, 15 Aralık'ta mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur ve müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Sanık Ersin Altun, savcının mütalaasına karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.

DURUŞMADA KAVGA ÇIKTI

Sanık Abdullah Uçmak ise müşteki avukatının haddini aşarak konuştuğunu söyleyerek, "Avukatlık sınırını alarak terbiyesizlik etti. Siz müdahale etmediniz. Ben de sizin huzurunuzda müdahale etmek istemiyorum" dedi.

Müşteki avukatının, "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek Uçmak'a tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

Uçmak, avukata "Sen kimsin lan" dedi.

Uçmak ve müşteki avukatları salondan çıkarıldı.

İSTESELER İKİSİNİ DE VURURLARDI

Bir süre sonra tekrar salona alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürerek sanıkların, Tatlıses'in asistanı ve şoförünü öldürmek istediğini savundu.



Bilirkişi raporunun iyi incelenmesini isteyen Uçmak, "Asıl hedefin (Tatlıses) başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karsı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Takdir Türk Mahkemelerinindir" dedi.



Uçmak'ın avukatları ise soruşturmanın FETÖ'cü polisler ve savcılar döneminde hazırlandığını belirterek, dosyada eksik ve yanlışlıklar olduğunu öne sürdü. Uçmak'ın profesyonel bir katil olarak gösterildiğini ifade eden avukatı, beraat kararı verilmesini istedi.

MAHKEMENİN KARARI

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'a, Tatlıses'in asistanı ve şoförünü "kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 30'ar yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Emin Birdal'ı ise "PKK terör örgütüne silah temin etme" suçundan 7 yıl 3,5 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

İBO SHOW'UN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Emin Birdal'ın, sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere PKK silahlı terör örgütüne patlayıcı madde temin ettiğini belirterek, 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mütalaada, Abdullah Uçmak'a, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'ya karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan, Ersin Altun ve Yunus Ayık'a ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları verilmesi istenmişti.

Mütalaada, Uçmak, Altun ve Ayık'ın eylem öncesinde olay mahallinde keşif yaptıklarına dikkat çekilerek, suçta kullanılan silahın özellikleri, olay yeri ve zamanı, olay mahallinden elde edilen kovan sayısı ile tüm dosya kapsamına göre sanıkların önceden verdikleri karar ve yaptıkları plan gereğince Tatlıses'in televizyon programının bitmesini bekledikleri vurgulanıyor. Tatlıses'in bina dışına çıkmasıyla birlikte Uçmak'ın azmettirdiği sanıklardan Ersin Altun'un, Yunus Ayık'ın kullandığı araçla harekete geçip, içinde Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'nın olduğu araca ateş ettikleri anlatılıyor. Aracın arka koltuğundaki Buket Çakıcı'nın hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtiliyor.

YARGITAY CEZAYI AZ BULMUŞTU

Şarkıcı İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada 5 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Davaya ilk bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Uçmak'ın aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Yargıtay, Uçmak'a "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit" ve " Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Yargıtay, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal'a, Tatlıses'in asistanı ve şoförüne yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını ise az bularak bozmuştu.