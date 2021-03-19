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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:31

'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen yasadışı korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi belirledi.

Cumhuriyet Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından terör ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde şafak vakti 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırılarak girildi. Haklarında yakalama kararı 15 kişi gözaltına alınırken, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar el konuldu.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
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