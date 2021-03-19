Çanakkale şehitleri minnetle anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcıyla kutlandı.Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Şentop yaptığı konuşmada "Atalarımız, 'Su uyur düşman uyumaz' demişlerdir. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti, fakat bazı devletlerin milletimize ve devletimize karşı dinmek bilmez bir kindarlıkla, hiç hak etmediğimiz bir düşmanlıkla saldırdıklarını, ülkemizi bölüp parçalamak ve mümkünse işgal etmeye yönelik kötü niyet beslediklerini tespit etmek zorundayız" dedi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 40 bin kırmızıbeyaz lale soğanı ve 10 bin şakayık şehit mezarlarına dikildi.Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende ise Atatürk'ün Anıtı'na çelenk konularak, 'F-513 TCG Burgazada' korvetinden yapılan 17 pare top atışıyla şehitler selamlandı. TBMM tarafından 1994'te, 253 bin şehit adına Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.