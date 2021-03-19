Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 204 kilogram eroin ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;

9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı,

426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi),

2 adet çelik yelek,

2 adet uyuşturucu madde pres makinesi,

1 adet hassas terazi,

Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.