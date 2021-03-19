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Giriş Tarihi: 19.3.2021 23:36 Son Güncelleme: 20.3.2021 00:14

'de uyuşturucu operasyonu! 204 kilogram eroin ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 204 kilogram eroin ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

’de  toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile  bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;

9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı,
426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi),
2 adet çelik yelek,
2 adet uyuşturucu madde pres makinesi,
1 adet hassas terazi,
Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 204 kilogram eroin ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
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