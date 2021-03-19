İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na şehitlikte büyük şok: 'Burası HDP'lilerle ağaç diktiğin park değil'

İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'nde dün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi. Törende, Kıbrıs gazisi Ali İhsan Yılmaz'ın oğlu olan Mustafa İlker Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına şehitlerin kabrine çiçek bırakan İmamoğlu'nun cevabı ise, "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" oldu. Gazi yakını güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırılırken tepkisini sürdürdü. İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben, merak etme" sözlerini dile getirdi. Bu sırada Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.Yılmaz daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doğal bir tepkiydi. Gazi yakınıyım, farklı bir tepki göstermem de beklenemezdi. Arkamdan Sayın Başkan 'Şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım. Bu sözünü kendisine iade ediyorum. Samimiyetsizliği gördüğüm için tepki gösterdim. Kesinlikle hakaret etmedim."Öte yandan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" ifadelerini kullandı.