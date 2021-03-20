6284 sayılı kanun nedir ve maddeleri neler? 6284 sayılı kanunun önemi ne?

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan ve LGBT sapkınlığı konusunda sık sık tartışma konusu olan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye tarafından feshedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan ve yayımlanan kararın ardından, 6284 sayılı kanun ve maddeleri merak konusu oldu. Peki, 6284 sayılı kanun ve maddeleri nedir? 6284 sayılı kanunun önemi ne? İşte detaylar...

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.