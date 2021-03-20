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Haberler Gündem Haberleri 6284 sayılı kanun nedir ve maddeleri neler? 6284 sayılı kanunun önemi ne?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:26 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:26

nedir ve maddeleri neler? 6284 sayılı kanunun önemi ne?

6284 sayılı kanun nedir ve maddeleri neler? 6284 sayılı kanunun önemi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 3718 sayılı kararın "9. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince" alındığı belirtildi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından ve maddeleri merak konusu oldu. Peki, 6284 sayılı kanun nedir? İşte, 6284 sayılı kanunun maddeleri ve önemi

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan ve LGBT sapkınlığı konusunda sık sık tartışma konusu olan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye tarafından feshedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan ve yayımlanan kararın ardından, 6284 sayılı kanun ve maddeleri merak konusu oldu. Peki, 6284 sayılı kanun ve maddeleri nedir? 6284 sayılı kanunun önemi ne? İşte detaylar...

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

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6284 sayılı kanun nedir ve maddeleri neler? 6284 sayılı kanunun önemi ne?
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