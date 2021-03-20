Bahçeli MYK’da A takımını korudu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 10. kez genel başkan seçildiği kurultayda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunda değişikliklere gitti. 75 kişilik MYK listesinin 36'sı değişirken partinin yetkili isimlerinden Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Mustafa Kalaycı, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, İsmail Faruk Aksu, Yaşar Yıldırım ve Kamil Aydın listenin üst sıralarında yer aldı. Genel Başkan Yardımcılarından Emin Haluk Ayhan ve Hidayet Vahapoğlu ile eski MYK'dan Sefer Aycan, Ruhsar Demirel ve Zuhal Topçu yeni listede kendilerine yer bulamadı. Bir önceki MYK'da 10 kadın üye görev yaparken yeni listede bu sayı 5'e düşürüldü. Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay yeni listede de yer aldı. 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nun ise 4'ü değişti. Resmi sonuçların pazartesi günü açıklanmasının ardından MHP lideri Başkanlık Divanı'nı açıklamak için de harekete geçecek. Bahçeli, 24 Mart'ta MYK'yı toplayıp yeni Başkanlık Divanı'nı oluşturacak.