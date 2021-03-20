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Giriş Tarihi: 21.3.2021 00:25

Bakan 'tan sağduyu çağrısı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
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