İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, Kıbrıs gazisi babası Ali İhsan Yılmaz ile birlikte Saraçhane'de basın açıklaması yaptı. Yılmaz, babası ve kendisine destek veren bir grup vatandaşla yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine yönelik paylaşımlara ve İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.Tehdit ve hakaretlere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten Yılmaz, "Şehitlikte sarf ettiğim sözlerden kimler alınır, kimler darılır, kimler gücenir diye bir beklentim olmadı. Tek temennim ve beklentim şehitlerimizin bizlere gücenmemesidir. Onların bizlere bıraktığı razılığı, hoşnutluğu arzulamak ve kazanmaktan başka bir talebim asla yoktur" dedi.Yılmaz, alanında yüksek lisans yaptığını, İSMEK kariyer üzerinden yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından sözlü ve yazılı sınavlarda da başarılı olup öğretmen olarak işe başlatıldığını ancak seçim sonrasında haksız şekilde işten çıkarıldığını savundu. İşe iadesi için hukuki yollara başvurduğunu aktaran Yılmaz, şehitliğe işiyle ilgili gitmediğini, açıklamasını da bu amaçla yapmadığını dile getirerek, "Gara şehitlerine dua etmek için şehitliğe gittim. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı göstermek ve dua etmek için gittim. Ben inançlı bir insanım, kalkıp şov için gitmedim. Beni bulmak isteyen bulur, ben buradayım. Benim evraklarım ellerinde, telefonum da adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok" diye konuştu.