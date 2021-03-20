Milletvekili Gülender Açanal’ın kızı dünya evine girdi

Dügüne AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, Mehmet Öcal, Mehmet Mutlu ve İbrahim Güllüoğlu da katıldı.
ÇİFTİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR
Düğünde; Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.