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Giriş Tarihi: 20.3.2021 14:38

MSB görüntüleri paylaştı: ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

DHA
MSB görüntüleri paylaştı: ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına tarafından yakıt ihmali yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Joint Protected Entry Exercise' kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi" denildi.

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MSB görüntüleri paylaştı: ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali
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