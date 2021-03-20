MSB görüntüleri paylaştı: ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Joint Protected Entry Exercise' kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi" denildi.
"Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi. pic.twitter.com/TagGiUdlLX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021