Son dakika: Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım eden kişi CHP'li çıktı

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu il başkanı, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın Derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: