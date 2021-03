Sosyal medya #SeninleyizErdoğan ile yıkılıyor!  Başkan Erdoğan’ın farklı fotoğrafları paylaşılıyor!

İstanbul Sözleşmesi kararı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan #SeninleyizErdoğan etiketi (hashtag) açıldı. Türkiye'nin her şehrinden atılan binlerce iletilerle (tweet) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilirken, Erdoğan'ın farklı fotoğrafları da paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medyadaki kimi paylaşımlarda ise Başkan Erdoğan ile yan yana çektirdikleri fotoğraflar ile birlikte mesajlar yer aldı. Fotoğraflar, şiirler, destek mesajları arasında en çok paylaşılan fotoğraf karesi ise Başkan Erdoğan'ın ofisinde çalışırken çekilen fotoğraf karesi oldu. İşte Twitter'daki binlerce paylaşılan fotoğraflardan ve paylaşımlardan bazıları:

"SONUNA KADAR SENİNLEYİZ ERDOĞAN!"



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Hayatımın en güzel yıllarını senin davana denk getiren Rabbime şükürler olsun... Sonuna kadar #SeninleyizErdoğan"

"BİZ HER ŞARTTA VE KOŞULDA LİDERİMİZİN YANINDA YER ALDIK. YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz." Biz her şartta ve koşulda liderimizin yanında yer aldık. Yer almaya devam edeceğiz. #SeninleyizErdoğan"

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN FARKINDAYIZ"



AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu: Verdiğin mücadelenin farkındayız, bu yüzden bu can bu bedende olduğu müddetçe yolun sonuna kadar seninleyiz. #SeninleyizErdoğan #RecepTayyipErdogan"

"YOLU YOLUMUZDUR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Türkiye düşmanlarına kök söktüren, milletimizin ayağına vurulan prangaları paramparça eden, ülkemizi uluslararası arenada oyun kurucu haline getiren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Yolu yolumuzdur"

"DAVAN DAVAMIZDIR"

AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız: "Her şartta ve her koşulda liderimizin yanında yer aldık. Yer almaya devam edeceğiz. #Yolunyolumuz #Davandavamızdır #SeninleyizErdoğan"

"BİLSİNLER Kİ HÜSRANA UĞRAYACAKLAR"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: " 'Kadına şiddetle mücadele veya kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım geri gideceğimizi sanıyorlarsa, bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar' Recep Tayyip ERDOĞAN #SeninleyizErdoğan"

"TÜM SALDIRILARA KARŞI..."

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Gezi'de amaç ağaç değildi. 17-25 Aralık'ta dert hukuk değildi. Çukur eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye'de niyet adalet değildi. 15 Temmuz'da gözetilen devlet değildi. Ekonomik dalgalanmada amaç kur değildi. Tüm saldırılara karşı... #SeninleyizErdoğan"

"DÜN DE BUGÜN DE YARIN DA"



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Dün de bugün de yarın da #SeninleyizErdoğan"

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DÜN DE YANINDAYDIK, YARIN DA YANINDA OLACAĞIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Kim var" diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, "biz varız" deriz. Ömrünü ülkesi için vakfeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dün de yanındaydık, yarın da yanında olacağız. #SeninleyizErdoğan

"MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan! Recep Tayyip Erdoğan #SeninleyizErdoğan

"HAKKIN YOLUNDA, ZALİMİN VE ZULÜMÜN KARŞISINDA, TÜM GÜCÜMÜZLE, ÖLÜMÜNE…"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." Her Zaman ve Her Yerde, Hakkın Yolunda, Zalimin ve Zulümün Karşısında, Tüm Gücümüzle, Ölümüne #SeninleyizErdoğan"

"DAVASINA ARKADAŞ OLMANIN GURURUYLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ..."

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümenin, onun yoluna yoldaş, davasına arkadaş olmanın gururuyla yürümeye devam ediyoruz... #SeninleyizErdoğan"

"SADECE ALLAH'IN HUZURUNDA DİZ ÇÖKERKEN GÖREBİLİRSİNİZ."

AK Parti Karaköprü İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldırım: "Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece Allah'ın huzurunda diz çökerken görebilirsiniz. İşte bu yüzden, bıkmadan, usanmadan, milyon kere #SeninleyizErdoğan"



"BU, ÜZERİNDE ÇOKÇA DÜŞÜNÜLMÜŞ UZUN BİR YÜRÜYÜŞTÜR"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Bu, üzerinde çokça düşünülmüş uzun bir yürüyüştür. #SeninleyizErdoğan"



"KIBLEMİZ BİRDİR SENİNLE, ALNIMIZIN DEĞDİĞİ SECDELERDEN TANIRIZ."



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: "Biz seni, besmelenden biliriz Uzun Adam! Henüz gün doğmadan evvel uyanışlarında, avuçlarına dolan soğuk sudan tanırız seni. Kıblemiz birdir seninle, alnımızın değdiği secdelerden tanırız." #SeninleyizErdoğan"



"EĞİTİM HAKLARI ELİNDEN ALINANLAR, JOPLANIP, HAPSEDİLENLER KADIN DEĞİL MİYDİ?"

AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hakkı Gündoğdu: "Kadın hakları savunucuları, dillerine İstanbul sözleşmesini dolayıp Cumhurbaşkanını yerden yere vuranlar 28 Şubatta yerlerde sürüklenen kadınlara sessiz kaldığınız günleri unutmadık. Eğitim hakları elinden alınanlar, joplanıp, hapsedilenler kadın değil miydi? #SeninleyizErdoğan"

"HER ZAMAN HER YERDE"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: "Büyüyen, gelişen ve üreten #Türkiye için her zaman, her yerde #SeninleyizErdoğan"

"GÜN DOĞMUŞ, GÜN BATMIŞ EBED BİZİMDİR…"



AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Enis Aydoğan: "Mehmed'im sevinin başlar yüksekte, Ölsek de sevinin eve dönsek de, Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim, elbet bizimdir Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir… #SeninleyizErdoğan"

"ÇORUM HER ZAMAN YANINDA"

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "19 demek Çorum demek. 19 yıldır AK Parti bayrağını kesintisiz bir şekilde gururla taşıyan Çorum her zaman Milletiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında #SeninleyizErdoğan"

"GÜÇLÜ TÜRKİYE OLDUK"



Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, "Rabbim sağlık-sıhhat versin, güç-kuvvet versin.Güçlü idare ve iradenle #GüçlüTürkiye olduk...#SeninleyizErdoğan

"HER BAHANE İLE VURUYOR DA YİNE DE YIKILMIYORSUN"

AK Parti İpekyolu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yılmaz: "Sen tamda ecdadına benziyorsun. Herkes. Her taraftan. Her bahane ile vuruyor da yine de yıkılmıyorsun. Dün, bugün, yarın ve daima. #SeninleyizErdoğan"



"BAŞTAN KAYBETMİŞTİR"



Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Üyesi İsmail Doğan: "Erdoğan ile olmayan zaten baştan kaybetmiştir. #SeninleyizErdoğan"



"AYASOFYA'NIN DİRİLİŞİ MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HABERCİSİ. VE BİLİYORLAR Kİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKK'LI DAVASINDA HEP GALİP GELDİ!"

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş: "Hazmedemiyorlar! Biliyorlar ki Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün habercisi. Ve biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan Hakk'lı davasında hep galip geldi! Varsın onlar saldırsınlar, bizler Gençlik olarak her daim Cumhurbaşkanımızın yanındayız! Bizim kendi değerlerimiz var; ülkemizin, coğrafyamızın, Türkiye'mizin, öz medeniyetimizin değerleri Türk-İslam tarihi ve medeniyetinin değerleridir. Sizler bu değerleri yaşatmak istemiyorsunuz. Ne kadar çıldırsanız da biz yolumuzdan ASLA dönmeyeceğiz! #SeninleyizErdoğan"