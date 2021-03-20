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Giriş Tarihi: 20.3.2021

’nın mülkiyeti vakfa geçti

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser, vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."
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Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyeti vakfa geçti
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