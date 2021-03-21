‘Demokrasiye sürülmüş kara bir leke’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz Bayramı'nı kutlarken, terörle bağlantısı olduğu için aldığı ceza nedeniyle milletvekilliği düşen ama Meclis'i terk etmeyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ateş püskürdü. Bahçeli, "TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir" dedi. ANKARA