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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Hainlere 6 ilde eş zamanlı operasyon

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mardin merkezli gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekât şube müdürlükleri koordinesinde Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütü KCK yapılanmasının içerisinde bulunan sözde en üst karar alma mercii olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplamda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişinin işlemleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.
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Hainlere 6 ilde eş zamanlı operasyon
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