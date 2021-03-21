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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Kervancı Ali’nin mallarına el konuldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Kervancı Ali’nin mallarına el konuldu

“Kervancı Ali” lakabıyla tanınan ’in sahibi, FETÖ firarisi ile oğullarının şirketlerine el konulması kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal katkı sağlayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Katırcıoğlu şirketleri de vardı. Gayrimenkul zengini Ali Katırcıoğlu ile oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu, torunu Fethullah Demircan firari olarak aranırken, şirket ortağı 8 kişiye dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

DAMADI VE KIZINA HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıl hapis cezası verdi. Demircan tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı Fatma Nuray Demircan'a ise "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, diğer 6 şirket ortağından birine de "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verirken 5 sanık beraat etti. Katırcıoğlu'nun yanında çalışanları şirketlerine ortak yaptığı belirlenmişti.

MÜSADERE EDİLECEK
Mahkeme heyeti, FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri kapsamında elde edilen şirket mallarının müsadere edilmesine de karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin onlarca şirketi ve şirket malları devlet hazinesine geçmiş oldu.

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Kervancı Ali’nin mallarına el konuldu
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