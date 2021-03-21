PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı! HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

HDP'Lİ ESKİ BAŞKAN ATEŞ YAKARKEN YANDI

Öte yandan, Van'da bugün Kale Atatürk Parkında HDP tarafından nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalar sırasında ateş yakmaya çalışan partililerden Muradiye'nin eski belediye eş başkanı Leyla Balkan, ateşin bir anda alev alması sonucu yaralandı. O anlar ise telefon kameralarınca kaydedildi.

HDP'li eski başkan ateş yakarken yandı