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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:34

elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı! 'nin etkinliğinde terör örgütü propagandası

AA
PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı! HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğinde terör örgütü propagandası yapıldı. Teröristbaşı lehine sloganların atıldığı etkinlikte, 'yı simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı. Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler polis noktasında üst aramasından geçirildi. Katılımcılar HES kodu uygulaması ile alana alındı.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen etkinlikte müzik yayını yapıldı, nevruz ateşi yakıldı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ AÇILDI

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.

Öte yandan alanda, 21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Kemal Kurkut anıldı.

HDP'Lİ ESKİ BAŞKAN ATEŞ YAKARKEN YANDI

Öte yandan, Van'da bugün Kale Atatürk Parkında HDP tarafından nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalar sırasında ateş yakmaya çalışan partililerden Muradiye'nin eski belediye eş başkanı Leyla Balkan, ateşin bir anda alev alması sonucu yaralandı. O anlar ise telefon kameralarınca kaydedildi.

HDP'li eski başkan ateş yakarken yandı
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PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı! HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası
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