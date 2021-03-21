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Giriş Tarihi: 21.3.2021 20:42 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:44

Saat verildi! 'den 10 il için uyarısı

AA
Saat verildi! Meteoroloji'den 10 il için son dakika uyarısı

hava durumu haberleri... , , , ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 10 il için kuvvetli uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 09.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

5 İL İÇİN DAHA FIRTINA UYARISI YAPILDI

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan gece saatlerine kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

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Saat verildi! Meteoroloji'den 10 il için son dakika uyarısı
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