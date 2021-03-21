Saat verildi! Meteoroloji'den 10 il için son dakika uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 09.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.