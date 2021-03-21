Şanlıurfa’da açık hava konseri

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü Urfa Ahengi Müzik Topluluğu 'Müzik Şehri Şanlıurfa' sloganıyla kentin tarihi alanlarında salgına uygun yeni normalleşmeye göre konserler veriyor.
Büyükşehir Belediyesi, dün Tarihi Gümrük Han bugün ise Barutçu Han'da düzenlediği müzik etkinlikleriyle Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu vatandaşlara birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri seslendirdi.
Birbirinden güzel Urfa Türkülerini seslendiren Urfa Ahengi Müzik Topluluğuna vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.