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Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:35 Son Güncelleme: 21.3.2021 21:35

’da açık hava konseri

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da açık hava konseri

‘Müzik Şehri ’ sloganıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olma yolunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan Barutçu Han’da yerli ve yabancı turistlere ‘Urfa Türkileri’ ile unutulmaz anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü Urfa Ahengi Müzik Topluluğu 'Müzik Şehri Şanlıurfa' sloganıyla kentin tarihi alanlarında salgına uygun yeni normalleşmeye göre konserler veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, dün Tarihi Gümrük Han bugün ise Barutçu Han'da düzenlediği müzik etkinlikleriyle Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu vatandaşlara birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri seslendirdi.

Birbirinden güzel Urfa Türkülerini seslendiren Urfa Ahengi Müzik Topluluğuna vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.

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Şanlıurfa’da açık hava konseri
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