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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin'den mutasyon ve karantina açıklaması
Giriş Tarihi: 21.3.2021 09:48 Son Güncelleme: 21.3.2021 09:58

: aşısının mucidi 'den mutasyon ve karantina açıklaması

Son dakika: BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin'den mutasyon ve karantina açıklaması

: firmasının kurucusu Prof.Dr. , koronavirüs aşısı, mutasyon ve karantina sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Şahin, ve genelinde yaz aylarında karantinaların kalkacağını öngördüğünü ifade etti. Şahin, mutasyonların yaşanacağını ancak bunlardan korkmayacaklarını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde Koronavirüs'ün kontrol altına alınmış olacağı konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Şahin "Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.

Prof. Şahin, yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK AŞILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika: BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin'den mutasyon ve karantina açıklaması
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