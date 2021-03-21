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Giriş Tarihi: 21.3.2021 20:01 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:05

haberi: Koronavirüs risk haritasına zirvede olan 'da bu mahallede tek vaka görülmedi!

AA
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasına zirvede olan Samsun'da bu mahallede tek vaka görülmedi!

haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında zirvede yer alan 'un 'nde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, salgının ilk gününden beri mahalleye girişlerde ateş ölçtüklerini belirterek, köy içinde maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Koronavirüs risk haritasına göre "çok yüksek riskli iller" arasında ilk sırada yer alan Samsun'un Gökalan Mahallesi'nde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, "Giriş çıkışları kontrol altında tutuyorum. Köy içinde maskesiz dolaşmak da yasak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

MİSAFİR KABUL EDİLMİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en fazla vaka görülen ilçeler tablosunda üçüncü sırada yer alan Bafra'ya bağlı Gökalan Mahallesi ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mahalle girişlerinde uyarı pankartları bulunan köye gelen ziyaretçiler Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına bakılarak ateşleri ölçülerek köye alınıyor.
Bugüne kadar vaka görülmeyen mahalle, kentte örnek gösterilirken, mahalleye salgın nedeniyle misafir kabul edilmiyor.

KÖY İÇİNDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAK

Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, salgının ilk gününden beri mahalleye girişlerde ateş ölçtüklerini belirterek "İlk günden bugüne kadar köy girişine uyarı pankart asarak kapı yaptım. Giriş çıkışları kontrol altında tutuyorum. Köy içinde maskesiz dolaşmak da yasak." dedi.

Mahalle nüfusunun yaklaşık 60 kişi olduğunu kışın sayının azaldığını ifade eden Yılmaz, salgın tamamen bitene kadar uygulamalara devam edeceklerini belirterek salgın bitene kadar yabancıların köye gelmemeleri ricasında bulundu.

Bolu'dan 10 gün önce köyüne dönen Mehmet Ali Şimşek (65) de çocuklarının kendisine, "Memlekete gitme orada çok koronavirüs vakası var" yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYUYORUZ"

Şimşek, "Mahalleye girerken HES kodumu ve daha önce Kovid-19 olup olmadığımı sordular. Korona olmadığımı söyledim ve evime gittim. Maske ve mesafe kurallarına uyarak tedbirlere uyuyoruz." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden, kent genelinde yaklaşık 10 mahallede bugüne kadar vaka görülmediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasına zirvede olan Samsun'da bu mahallede tek vaka görülmedi!
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