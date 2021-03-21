Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasına zirvede olan Samsun'da bu mahallede tek vaka görülmedi!

KÖY İÇİNDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAK

Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, salgının ilk gününden beri mahalleye girişlerde ateş ölçtüklerini belirterek "İlk günden bugüne kadar köy girişine uyarı pankart asarak kapı yaptım. Giriş çıkışları kontrol altında tutuyorum. Köy içinde maskesiz dolaşmak da yasak." dedi.

Mahalle nüfusunun yaklaşık 60 kişi olduğunu kışın sayının azaldığını ifade eden Yılmaz, salgın tamamen bitene kadar uygulamalara devam edeceklerini belirterek salgın bitene kadar yabancıların köye gelmemeleri ricasında bulundu.