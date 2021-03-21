SON DAKİKA: Tartışmalı İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Ankara Sözleşmesi mi geliyor?





İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ FESHEDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE DEĞİL



Tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi, kabul edildiği günden bu yana birçok ülkede eleştirilerin hedefi oldu. Önceki gün Türkiye'nin de

feshettiği sözleşme, daha önce birçok ülke tarafından da reddedildi. Bazı ülkeler ise sözleşmeyi imzalasa bile yürürlüğe sokmadı. 46 imzacısı olan sözleşmeyi şimdiye kadar 34 ülke onayladı. Yasal düzenlemenin "yıkıcı cinsiyet ideolojilerini" ve "yasa dışı göçü" körükleyeceğini savunan Macaristan ve Slovakya sözleşmeyi reddetti. Polonya, sözleşmeye karşı diplomatik atak başlattı. İngiltere, Macaristan, Bulgaristan. Litvanya, Çekya , Slovakya, Letonya, Moldova, Ukrayna, Ermenistan ve Lihtenştayn dahil 11 ülke ise sözleşmeyi imzalasa bile yürülüğe koymadı. Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeye imza dahi atmadı.