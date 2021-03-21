Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: Gereği yapılmıştır

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki makamına yer yatağı sererek eylem yapmaya başlamıştı. Gergerlioğlu'nun provokasyonu bu sabah gözaltına alınması ile sona erdi.

"MECLİS'İN TERÖRİZE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLEMEZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, provokatif eyleme ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır." dedi.

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