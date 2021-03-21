Son dakika: Türkiye'nin 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

Son dakika haberleri: Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 21 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 21 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

21 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 190 bin 129 testte 21 bin 61 vaka, 958 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 815 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468, toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, toplam vefat sayısı 29 bin 959, toplam ağır hasta sayısı 1538, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 572 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.