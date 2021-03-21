Son dakika: Türkiye'nin Maldivleri 'Salda Gölü' için düğmeye basıldı! Bakanlık'tan açıklama geldi...

Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir. Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın Korunması'na Dair Sözleşme'nin 2'nci maddesinde belirlenmiş 'doğal miras' niteliklerine uygundur. Bu kapsamda; Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."