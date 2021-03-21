Tarihi mezar taşlarını duvar yaptılar

Şile'de bulunan Çavuş Mahallesi Mezarlığı, 1970'li yıllarda kurulmuş olmasına rağmen bölge çok eski bir yerleşim yeri olduğu için mezarlıkta çok sayıda Osmanlı dönemine ait mezar taşı bulunuyor. Ancak mezar taşları korunmak yerine, Çavuş Mahallesi Mezarlığı'nın duvarlarında kullanılmış. Duvarların içinde 16-17. yüzyıla ait çok sayıda mezar taşı bulunuyor. Tarihi talanda bununla da yetinilmemiş duvarların üstü, tarihi mezar taşlarının kavuklarıyla süslenmeye çalışılmış. Duvarların bazı bölümlerinin içinde de kavukların kullanıldığı görülüyor. Duvarların belli bölümlerinde tarihi mezar taşlarının kitabelerini de açıkça görmek mümkün. Mezarlığın içinde ise az sayıda da olsa bu tarihi mezar taşlarının kıyıda köşede durduğu görülüyor. Mezar taşlarının neredeyse tamamı kırık ya da parçalanmış durumda. Tarihçi Mehmet Dilbaz mezarlıkla ilgili olarak, "Bizim tespit ettiğimiz taşlar 350 yıllık fakat duvarların içi komple eski taş dolu. Belki orada 700 yıllık taş da var. O yüzden buradaki durum tarihçiler için çok önemli" ifadelerini kullanıyor.Mehmet Dilbaz, duvarların içinde kullanılan mezar taşlarının hangi döneme ait olduğu konusunda ise, "Mezar taşlarındaki yazılar bir nevi evrim geçiriyor. Mesela Fatih Sultan Mehmed dönemindeki mezar taşı kitabelerindeki yazım üslubuyla, 17. yüzyıldakiler aynı değil, 19. yüzyıla geldiğinde daha çok istifli yazı şeklinde dönüyor. Bu taş muhtemelen 17. yüzyıl yani 1600'ler, 4. Murad dönemine ait duruyor çünkü o dönemin üslubuyla yazılmış. Bu taşta yine üslup olarak 17. yüzyıl ortalarına tarihlenen bir taş. O dönemde Şile'de büyük bir kadılık var, kadılığa bağlı bir yerleşim var. Aynı zamanda Rumlar için de çok önemli bir yerleşim. O yüzden Osmanlı'nın devlet kurumlarının farklı boyutlarda bulunduğu bir yer. Şile basit bir balıkçı köyü değildi. O yüzden bu kadar detaylı, bu kadar güzel yazıların bulunduğu taşlar var. Çünkü çok önemli kadılar var" dedi.