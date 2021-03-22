Ata yadigârı tarihi köprünün yüzde 95’i tamamlandı

İstanbul Valiliği tarafından restore edilen 32 gözlü tarihi Mimar Sinan Köprüsündeki çalışmalarda sona gelindi. Silivri Belediyesi tarafından doğu-batı köprübaşı yol bağlantı imalatlarının devam ettiğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakın bir zamanda Mimar Sinan Köprüsü hizmete açılacak. Varlıkları ile ilçemize değer katan ata yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkmaya, onları yaşatmaya ve Silivri'yi tarihi ile buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"MİMAR SİNAN KÖPRÜMÜZÜ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTURDUK"

Tarihi eserlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Uzun süredir yaya trafiğine kapalı olan ve Silivri'mizin tarihi simgelerinden biri olan Mimar Sinan Köprümüzün hak ettiği değere kavuşması için birçok girişimde bulunduk. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ile yaptığımız istişareler neticesinde başlayan ve büyük bir titizlikle yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. Bu süreç içerisinde birçok kurumun eş zamanlı olarak çalışması için çok çaba sarf ettik" diye konuştu.

MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ KISA TARİHİ

Mimar Sinan tarafından yapılan bu köprü Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişi için kullanılmıştır. Başbakanlık arşivlerinde geçen bilgiye göre Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferi sonrasında başlanmış, Kanuni'nin ölümü üzerine 1568 tarihinde oğlu 2. Selim tarafından tamamlanmıştır. Kesme taştan yapılan köprünün kemerleri yuvarlak olup toplam uzunluğu 332.88 m ve 32 göz kemerlidir. En geniş gözü olan 4. kemerin açıklığı 7.8 metredir. En küçük kemer açıklığı 5.33 metredir. Cari bir ırmak üzerinde olmadığı için kemer şekilleri basık ve yuvarlaktır. Köprünün başladığı noktada duvar üzerinde çokgen gövdeli ve külahlı baba taşları yer alır. 1982-1985 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 2006 yılında araç, 2012 yılında yaya trafiğine kapatılmıştır.