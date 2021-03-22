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Giriş Tarihi: 22.3.2021 21:48 Son Güncelleme: 22.3.2021 21:50

32 ilde 'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

DHA
32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

'nca 'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezavine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 24'ü muvazzaf, diğer 12'si ise emekli, ihraç ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 32 kişiden 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
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