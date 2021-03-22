Başkan Ekrem Yüce: Suyun her damlası hayattır

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Yüce, "Artık hepimizin malumu küresel ısınma sebebiyle dünyada bazı iklim değişiklikleri yaşanıyor. Bu değişiklikler sonucunda mevcut ekosistemde bazı aksaklıklar ya da sıkıntılar baş gösteriyor. Bu sıkıntılardan biri de kuraklık sıkıntısı. Afet ve kuraklık elbette insanoğlunun ne zaman yaşanacağını bilmediği şeyler. Biz de hamdolsun göreve geldiğimiz günden beri su kaynaklarımız üzerinde hassasiyetle durduk. Sakarya'nın ana su kaynağı Sapanca Gölü. Gölümüzü korumak, doğal mirasımızı gelecek nesillere aktarabilmek için Akçay Barajı çalışmalarına ağırlık verdik. İnşallah Akçay, Sapanca'nın alternatifi olacak ve gölümüzü uzun yıllar boyunca koruyacağız" dedi.

Yüce, "Her geçen gün daha da artan nüfus ve sanayideki gelişmeler nedeniyle suya yönelik taleplerin çoğaldığına dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, "Suyumuzu korumak adına sağlam içmesuyu altyapısı inşa ediyor, mevcut kaynaklarımıza sahip çıkıyor, şehrimiz için yeni içmesuyu kaynakları oluşturuyoruz. Türkiye'nin en temiz ve en kaliteli suyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmak için suyu en yüksek standartlarda arıtıyoruz. Attığımız her adımı yaşamımız için büyük önem taşıyan suyu en güzel şekilde korumak için atıyoruz. Bizler suya hizmet etmenin tüm canlılara hizmet etmek olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yüce, "Mevcut su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması noktasında yalnızca kurumlar tarafından yapılan çalışmalar yeterli olmuyor. Çevre kirliliği temiz su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Çevremizi korumak her bireyin başlıca görevlerindendir. Su için önce çevreyi korumalıyız. Su kaynaklarının kenarına bırakılan atıklar çevreye zarar verdiği gibi içmesuyunun da kalitesini olumsuz şekilde etkilemekte. Suyu kirletmek hayatı kirletmektir. Bizler yarınlarımıza bırakılacak temiz çevre ve temiz su için temizlik çalışmalarımızı özenle sürdürüyor, bu hususta tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Yüce, "Su her ne kadar dünyanın üçte birini kaplasa da çok az bir kısmı kullanılabilir durumda. Hamd olsun ülkemiz ve şehrimiz su kaynakları bakımında sıkıntı çekmeyen bir coğrafyaya sahip ancak su sonlu bir kaynaktır. Bu nedenle her bir bireyin hayati öneme sahip en temel ihtiyacı olan suyun korunmasına yönelik çaba sarf etmesi, su gönüllüsü olması gerekiyor. Su tasarrufu konusunda tüm vatandaşlarımızdan daha bilinçli bir davranış bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutluyor, suyun tüm tabiatın temel yaşam kaynağı olduğu bilinciyle hareket edilerek en iyi şekilde korunmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.